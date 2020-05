News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Epic Games przygotowali dziś dla nas coś wyjątkowego – w ramach Summer Game Fest organizowanego przez Geoffa Keighleya otrzymaliśmy szczegółową prezentację Unreal Engine 5, nowego silnika graficznego, który został przedstawiony na konsoli PlayStation 5. Prezenterzy zapewniają, że jednym z celów dla nowej generacji jest osiągnięcie fotorealizmu na równi z filmową grafiką komputerową oraz prawdziwym życiem, a to wszystko zostaje umieszczone w zasięgu zespołów programistycznych dzięki wysoce wydajnym narzędziom. Materiały, które znajdziecie poniżej, przedstawiają możliwości konsoli PlayStation 5.

Unreal Engine 5 będzie dostępny we wczesnej wersji na początku przyszłego roku, a pod koniec 2021 roku deweloperzy mają otrzymać dostęp do absolutnie wszystkich możliwości tej niesamowitej technologii. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że Unreal Engine 5 obsługuje nie tylko konsole nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X), ale również konsole obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), a także komputery osobiste z systemami Windows oraz Mac, a nawet urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę internetową silnika.

https://youtu.be/qC5KtatMcUw

https://youtu.be/EFyWEMe27Dw