News

LM ,

Jeśli zastanawialiście się, co w ten pochmurny poniedziałek zrobiła firma Ubisoft, to już spieszymy z odpowiedzią. Jak wyśledzili użytkownicy forum reddit, francuski producent i wydawca gier zarejestrował dziś stronę internetową pod bardzo sugestywnym adresem princeofpersia6.com. Oczywiście nie oznacza to, że możemy spodziewać się zapowiedzi nowej gry pod tym konkretnym tytułem, ale nowego rozdziału opowieści rodem z Bliskiego Wschodu już prędzej.

Wygląda na to, że fani Księcia niebawem zobaczą jego zupełnie nowe oblicze, a gdy tak się stanie, to z pewnością się tego dowiecie. Tymczasem nie ma co popadać w skrajny optymizm, ale warto wspomnieć, że o nowym Prince of Persia jest już coraz głośniej w ostatnich miesiącach, więc jesteśmy dobrej myśli.

Najnowszym projektem Ubisoftu jest zapowiedziane w ubiegłym tygodniu Assassin’s Creed Valhalla. Gra przetrze szlak kolejnym Asasynom na konsolach nowej generacji, na których, obok PC, PlayStation 4 i Xboksa One, zadebiutuje jeszcze przed końcem tego roku.