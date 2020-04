News

Długi czas oczekiwania na oficjalną zapowiedź nowej odsłony Assassin’s Creed dobiegł końca. Znamy setting, mamy pierwszy zwiastun, garść grafik i zamówienia przedpremierowe. Wiemy też, że Assassin’s Creed Valhalla ukaże się równocześnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X jeszcze przed końcem tego roku. Jednocześnie redakcja serwisu Game Informer postanowiła wypytać dyrektora kreatywnego tytułu, Ashrafa Ismaila, o garść konkretów, które pozwoliłem sobie tu streścić. Nie przedłużając, oto co wiemy.

Assassin’s Creed Valhalla – fabuła i inspiracje

Jak już zapewne wiecie, Valhalla zaprezentuje nam historię wikingów, a konkretnie Eivor – w zależności od naszych upodobań będzie to mężczyzna lub kobieta. Protagonista bierze udział w wyprawach do Anglii, by wyrwać Anglosasom każdą piędź ziemi, która może dać wikingom nowy dom i wytchnienie od surowego norweskiego klimatu. Na gruncie motywacji mamy tu więc opowieść, którą doskonale skojarzą fani serialu Wikingowie.

Ubisoft zamierza silniej skupić się na głównej postaci, a tytułowa Valhalla odnosi się do drogi, jaką przebędzie kierowany przez nas Eivor. Protagonista nieustannie balansuje pomiędzy własną ambicją a potrzebami swojego ludu, a zachowanie równowagi pomiędzy nimi ma ucieszyć Odyna i zagwarantować miejsce w jego salach. I chociaż wygląda na to, że twórców mocno zainspirował przywołany już serial, to geneza Valhalli leży gdzie indziej.

Okazuje się, że sam pomysł wziął się z przeczytanej przez Ismaila powieści, której autorem jest Michael Crichton (m.in. Park Jurajski). Luźna adaptacja sagi o Beowulfie trafiła nie tylko do wyobraźni późniejszego dyrektora kreatywnego, ale też na ekrany kin w filmie Trzynasty Wojownik z Banderasem w roli głównej. Twórca postanowił połączyć wątki i chociaż główną motywacją protagonisty jest założenie osady w Anglii, to motywem przewodnim gry jest podróż do świata wikińskich opowieści.

Całość rozegra się w IX wieku, czyli w czasie akcji serialu Wikingowie, a raczej późniejszych jego sezonów, gdzie na tronie Anglii zasiada już Alfred. Podczas zabawy zwiedzimy takie miasta jak Londyn, Winchester czy Jórvík (współczesny Jork); sporo miejscówek w Norwegii; a Ismail przekonuje, że czeka nas jeszcze kilka niespodzianek. Nie będzie jednak zaskakujący fakt, iż w te wszystkie opowieści twórcy wpletli odwieczny konflikt pomiędzy Asasynami i Templariuszami. Tych pierwszych Eivor spotka w którymś momencie na głównej osi fabularnej i od tej pory stanie się jednym z nich.

Assassin’s Creed Valhalla – mechanika rozgrywki, elementy RPG i system walki

Na gruncie rozgrywki warto wyróżnić trzy elementy: osadę, najazdy i ataki. Osada będzie naszym hubem, w którym znajdziemy członków swojego klanu, zaprzyjaźnione postacie i wszystko, co niezbędne do funkcjonowania i przygotowania kolejnych wypraw. W hubie wsiądziemy też do łodzi, z której wybierzemy się na najazdy, by zdobywać bogactwa, a obok nich pojawią się też znane fanom marki ataki na forty. Co ciekawe, członków załogi dobierzemy spośród mieszkańców osady, co ma nadać naszej bazie szczególne znaczenie, a podkomendnych będziemy mogli personalizować. Miejmy tylko nadzieję, że same wypady, będą miały duże znaczenie dla samej opowieści i świata gry i nie zostaną zepchnięte na boczny tor.

Co ważne, każdy element wyposażenia, jaki wpadnie w nasze ręce, ma być unikalny i chociaż będziemy mogli go personalizować, to nie wpłynie na siłę naszej postaci. Twórca podkreśla, że jeśli zechcemy, to przez całą grę możemy przejść z jedną i tą samą, doraźnie modyfikowaną bronią. Jednocześnie mechanika RPG skupia się na rozbudowie drzewka umiejętności bohatera i ich unikalnych kombinacjach, całość nie będzie diametralnie inna, ale protagonista nie będzie zdobywać poziomów doświadczenia, a sam zestaw umiejętności pojawi się z przebudowaną strukturą.

Assassin’s Creed Valhalla – świat gry i narracja

Nieco mniej zachęcający jest fakt, że przeciwnicy zostali zbalansowani pod konkretne przedziały umiejętności i chociaż dyrektor kreatywny Valhalli podkreśla, że to one grają główną rolę, to pewnie nie raz odbijemy się od konkretnej grupki oponentów. Jednocześnie sama walka ma być brutalna i pozwalać nam na sporą elastyczność. Niemal każdy element uzbrojenia będziemy mogli wykorzystywać w osobnej ręce. Ismail wspomina nawet o walce dwiema tarczami jednocześnie.

Narratorem współczesnej wersji opowieści będzie Layla i chociaż dyrektor kreatywny Assassin’s Creed Valhalla zarzeka się, że przygotowali masę niespodzianek, to nie chce powiedzieć nic więcej. Zdradził za to, że tak jak świat wikingów nie może istnieć bez mitologii i udziału bogów w codziennym życiu, tak my podczas rozgrywki będziemy obcować na bieżąco z taką strukturą społeczeństwa. Na to wszystko pojawią się jeszcze motywacje tajnych bractw, ale twórca podkreśla, że to wikingowie grają pierwsze skrzypce.

Tyle konkretów na dziś, zapraszam do dyskusji. Dobrze, źle? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Osobiście liczę jedynie, że w tworzeniu ścieżki dźwiękowej brała udział Wardruna. Assassin’s Creed Valhalla ukaże się w okresie świątecznym na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

