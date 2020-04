News

Pora na rewelacje, które należy traktować z doprawdy wielkim dystansem. W ostatnich tygodniach w sieci pojawia się coraz więcej plotek, pogłosek, proroctw i wołań o nieodległą zapowiedź wskrzeszonej marki Prince of Persia. Nowinki pojawiają się zarówno na forum Reddit, jak i ResetEra i chociaż chcielibyśmy w nie wierzyć, to trudno ocenić, czy faktycznie coś jest na rzeczy.

Kilka dni temu w sieci pojawił się screen, który rzekomo pochodził z remake’u Prince of Persia Sands of Time, ale ten nie dość, że wyglądał niemal identycznie co oryginał, to szybko zniknął z reddita, a zaraz za nim wątek, a także konto „informatora”. Dodatkowe proroctwa wieszczą zapowiedź Prince of Persia Remake podczas tegorocznej cyfrowej prezentacji, którą Ubisoft przeprowadzi zamiast konferencji na E3. Obok tego mamy też sprawdzonego na wielu przykładach Insidera, który na ResetEra przekonuje, że nie warto sięgać po klasyczną trylogię Księcia, gdyż do zapowiedzi remake’u zostało niewiele czasu.

Pogłoski mogłyby nas ucieszyć i zapewne uradują, jeśli okażą się prawdziwe. W końcu marka zasługuje na coś więcej niż escape-room dla technologii VR. Są plotki, są oczekiwania, być może będzie też zapowiedź – zapewne nowego podejścia do The Sands of Time, Warrior Within oraz The Two Thrones. Cóż, czekamy na oficjalne doniesienia i trzymamy kciuki.

W dobie Asasynów ze zmienioną formułą Prince of Persia ze swoimi mechanikami ma jeszcze rację bytu?

https://www.youtube.com/watch?v=8S5DVt_wo3g

