Plotka: PlayStation 5 pozwoli przetestować każdą grę za darmo... bez ściągania plików?

Maria Wawrzyniak

Jak donosi serwis Game Rant (powołując się na informacje dostarczone przez redakcję Comic Book), na horyzoncie pojawiły się nowe doniesienia dotyczące konsoli nowej generacji firmy Sony, czyli PlayStation 5. Sugerują one, że PS5 pozwoli graczom za darmo przetestować każdą grę przed dokonaniem zakupu w PlayStation Store. Jeśli przeciek jest rzeczywiście prawdziwy, wersje demonstracyjne będą wymagane w przypadku każdej cyfrowej produkcji. Co jednak jeszcze ciekawsze, zgodnie z informacjami, wersje demonstracyjne będą grywalne natychmiast, a sami gracze nie będą musieli pobierać żadnych plików. Choć w przecieku nie pojawiła się nigdzie wzmianka o streamingu, tak możemy przypuszczać, że właśnie w ten sposób dostarczane będą dema gier, jeżeli nie będą wymagać od nas żadnego pobierania.

Gracze nie byliby więc zmuszani do pobierania plików wersji demonstracyjnych, otrzymując zarazem możliwość wręcz automatycznego przetestowania danego tytułu. To z kolei pomogłoby podjąć decyzję o zakupie – pytanie tylko, czy jest to możliwe. Wizja obowiązkowych wersji próbnych jest naprawdę dobra, zwłaszcza, jeśli nie wymagałaby pobierania plików, aczkolwiek wszyscy wiemy, że to oznaczałoby zarazem sporo problemów nie tylko dla twórców konsoli, ale również twórców gier, bowiem streaming wciąż nie jest perfekcyjnie dopracowaną technologią i wymaga ogromu pracy. Zobaczymy! Na koniec pozostaje nam więc zaprosić wszystkich zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).