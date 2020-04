The Last of Us 2: wiemy, ile miejsca na dysku będzie wymagać gra

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu poznaliśmy nową datę premiery gier The Last of Us: Part II (oraz Ghost of Tsushima). Dzięki temu otrzymaliśmy również informację na temat tego, ile gra studia Naughty Dog będzie zajmować miejsca na dysku – zgodnie z tym, co podaje serwis IGN, tytuł będzie wymagać 100 gigabajtów wolnego miejsca. Co więcej, w wersji fizycznej zostanie wydany na dwóch płytach Blu-ray. Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie nie należały do najłatwiejszych, jeśli chodzi o żywot produkcji – niedawno do sieci trafiły fragmenty z gry, najprawdopodobniej z deweloperskiej wersji, które w dużej części ujawniają naprawdę istotne fragmenty fabuły.

Deweloperzy dzień później wydali oficjalne oświadczenie, w którym wyrazili swoje rozczarowanie i zapewnili zarazem, że wciąż warto na grę czekać. W kolejnym dniu, jak już wspomnieliśmy, wyznaczono nową datę premiery. The Last of Us: Part II zadebiutuje 19 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4.