Code Violet z rozbudowanym pokazem. TeamKill Media chce zatrzeć złe wrażenie po ostatniej porażce

Code Violet ponownie przypomniało o sobie dzięki świeżemu materiałowi, w którym twórcy szczegółowo omawiają najważniejsze elementy rozgrywki. Produkcja zabiera nas do XXV wieku, na planetę Trappist 1-E, gdzie ludzkość walczy o przetrwanie po katastrofie i sięga po desperackie metody, w tym podróże w czasie. To właśnie w tej rzeczywistości budzi się Violet Sinclair – porwana kobieta trafiająca do kompleksu pełnego dinozaurów oraz wrogich oddziałów.

Code Violet – tw órcy pokazuj ą skalę projektu

TeamKill Media w obszernym materiale prezentuje system ulepszeń, crafting, skradanie oraz rozwiązywanie zagadek. Twórcy omawiają również rolę narracji oraz to, jak poszczególne etapy mają prowadzić gracza przez historię. To pierwsze tak kompleksowe spojrzenie na grę, dające realne pojęcie o jej rozmachu.