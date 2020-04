News

W najnowszym wpisie na blogu PlayStation Sony postanowiło rozjaśnić wszystkie wątpliwości związane z premierami dwóch nadchodzących hitów na PlayStation 4. Okazuje się, że nawet jeśli pandemia ma negatywny wpływ na plany wydawnicze japońskiego giganta, to zarówno The Last of Us Part 2, jak i Ghost of Tsushima zadebiutują tego lata.

The Last of Us Part 2 ukaże się 19 czerwca, a nową datę debiutu Ghost of Tsushima wyznaczono na 17 lipca. Przy okazji włodarze Sony podziękowali deweloperom z Naughty Dog i Sucker Punch za ustawiczny wysiłek w tych trudnych czasach.

Obie gry oczywiście ukażą się wyłącznie na PlayStation 4.