Gry od Square Enix za grosze w najnowszej promocji sklepu GOG

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj informowaliśmy Was o dwóch dużych promocjach – w sklepie PlayStation Store wystartowała po raz kolejny słynna promocja Gry za mniej niż 85 złotych, a w sklepie Origin ruszyła wyprzedaż Arcade. Przypominamy również, że do 1 maja możecie całkowicie za darmo przypisać do swojej biblioteki gier na Steamie produkcję Total War: Shogun 2. Dzisiaj natomiast mamy dla Was kolejną promocję, tyle że tym razem w sklepie GOG i dotyczącą gier spod szyldu Square Enix. Zainteresować powinna ona szczególnie fanów serii Deus Ex, bowiem większość części możecie zgarnąć praktycznie za grosze. Poniżej zestawienie!