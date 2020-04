News

Maria Wawrzynaik ,

Zostań w domu i graj w Total War: Shogun 2 – dziś wieczorem na platformie Steam gra zostanie udostępniona całkowicie za darmo. Promocja trwa do 1 maja do godziny 19:00.

Przypominamy, że dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00 czasu polskiego rozpocznie się promocja, w ramach której w serwisie Steam zostanie udostępniona całkowicie za darmo gra Total War: Shogun 2. Oferta jest oczywiście ograniczona czasowo – zainteresowani mają czas do 1 maja, również do godziny 19:00, na to, aby dodać wspomnianą produkcję do swojej biblioteki gier na platformie Steam. Jeśli to zrobicie, gra pozostanie w niej na zawsze. Również dzisiaj o 19:00 ruszy wyprzedaż innych gier z serii Total War oraz dodatków – będziecie mogli więc dodatkowo zaopatrzyć się w DLC do zdobytego za darmo Total War: Shogun 2. Wyprzedaż potrwa z kolei nieco dłużej, bowiem zakończy się dopiero w poniedziałek 4 maja (również o godzinie 19:00 polskiego czasu).