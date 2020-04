Gry za mniej niż 85 zł – Sony powraca z dużą promocją, sporo dobrych tytułów w niższych cenach

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z wiadomością zamieszczoną na oficjalnym blogu PlayStation, dzisiaj rozpoczęła się lubiana przez graczy wyprzedaż Gry za mniej niż 84 złote (lub, jak kto woli, Gry za mniej niż 20 euro). W sklepie PS Store znajdziecie z tej okazji sporo dużych i naprawdę dobrych tytułów w atrakcyjnych cenach, które mogą wynosić nawet zaledwie 21 złotych. To idealna okazja na powiększenie swojej biblioteki PlayStation – poniżej znajdziecie więc zestawienie najlepszych promocji, a zainteresowanych zapraszamy również do wspomnianej już wiadomości (lub pod ten adres, który przeniesie Was bezpośrednio do promocji). Przypominamy także, że wciąż możecie załapać się na darmowe gry, które Sony rozdaje do 6 maja w ramach inicjatywy Play at Home.