Jeśli w dobie nieustannie ogłaszanych opóźnień zastanawiacie się, co dzieje się z belgijskim Larian Studios i produkowanym przez ekipę Baldur’s Gate 3, to mamy dobre nowiny. Szef studia, Swen Vincke, odniósł się na Twitetrze do opublikowanego na łamach New York Timesa wywiadu, w którym wspomina o spowolnieniu prac nad tytułem.

Vincke przyznaje, że tryb zdalny nieco namieszał w planach ekipy i ta pracuje wolniej, na około 70% swoich standardowych możliwości. Oznacza to, że Baldur’s Gate 3 pojawi się we Wczesnym Dostępie Steam później, niż początkowo zakładał Larian, ale i tak gra doczeka się pierwszego, wczesnego wydania jeszcze w tym roku.

https://twitter.com/LarAtLarian/status/1252568020649750530

W niedawnych, poprzedzających wybuch pandemii komunikatach Larian informował, że na nowego Baldura nie będziemy czekać zbyt długo, ale w świetle nowych doniesień jesień wydaje się najbardziej prawdopodobna. Tytuł początkowo wzbogaci katalog Steam Early Access, by w 2021 roku ukazać się w finalnej wersji – początkowo jedynie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=jNY7AEQ59-8