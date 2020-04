News

Maria Wawrzyniak ,

Jakby Wam było mało promocji i wyprzedaży, to przedstawiamy listę aż kilkudziesięciu atrakcyjnych promocji, które możecie aktualnie złapać w Nintendo eShopie!

Nintendo nie pozostaje w tyle – wszyscy posiadacze konsoli Nintendo Switch mają aktualnie okazję do zgarnięcia interesujących tytułów w Nintendo eShop w atrakcyjnych cenach! Trwa wielka wyprzedaż, z której najciekawsze oferty przedstawiliśmy poniżej. Pełną listę możecie znaleźć na oficjalnej stronie internetowej sklepu pod tym adresem. Radzimy się pośpieszyć – wyprzedaż trwa do tej niedzieli, czyli do 19 kwietnia!

Aktualnie trwa również promocja Deals with Gold, o której możecie poczytać w naszej osobnej wiadomości. W sklepie Sferis rozpoczęła się także wyprzedaż gier spod szyldu Paradox Interactive. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że trwa darmowy weekend z Total War: Warhammer 2 na Steamie, w ramach którego możecie także zakupić gry oraz dodatki z serii w niższych cenach.