Trwa wielka promocja Deals with Gold – mnóstwo świetnych tytułów w atrakcyjnych cenach!

Maria Wawrzyniak ,

W niższych cenach zgarniecie takie hity, jak Borderlands 3, Enter the Gungeon czy Grand Theft Auto V. Promocja trwa do 21 kwietnia, więc radzimy się pośpieszyć!

Microsoft zorganizował wielką wyprzedaż gier na Xboksa One – w ramach Deals with Gold możecie zgarnąć naprawdę świetne gry w atrakcyjnych cenach. Zaznaczamy, że tylko niektóre promocje są przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Live Gold, a znacząca większość ofert jest dostępna dla wszystkich! W niższych cenach kupicie między innymi ARK: Survival Evolved, Borderlands 3, Children of Morta czy Tekken 7. Pełną listę promocji na subskrybentów znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej pod tym adresem, a resztę ofert tutaj. Poniżej natomiast wyróżniliśmy najciekawsze z nich.

