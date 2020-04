News

LM ,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na platformie Steam wystartował darmowy weekend z wydaną w 2017 roku grą Total War: Warhammer 2. Już teraz, aż do godziny 22:00 czasu polskiego możecie bawić się z produkcją studia Creative Assembly bez żadnych dodatkowych opłat. Co równie ważne podczas darmowego weekendu możecie skorzystać także z wielu darmowych pakietów DLC wydanych do produkcji, ale te musicie pobrać osobno za pośrednictwem platformy Steam. Warhammer 2 bez DLC waży około 36 GB, więc na rozpoczęcie zabawy nie będziecie czekać zbyt długo.

Jednocześnie SEGA przygotowała specjalną ofertę na Steam dla fanów Total War: Warhammer – zarówno pierwszą, jak i drugą odsłonę, a także wydane do nich dodatki możecie nabyć w promocyjnych cenach. Oferta obowiązuje do 19:00 w czwartek 23 kwietnia. Szczegóły promocji – Total War: Warhammer, Total War: Warhammer 2.

Strategia Creative Assembly na licencji Games Workshop to nie jedyna produkcja, którą możecie w najbliższych dniach testować bezpłatnie. Wszystkie oferty znajdziecie w aktualizowanej regularnie publikacji:

https://www.youtube.com/watch?v=fXxe897bW-A&feature=emb_title

