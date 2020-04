News

Maria Wawrzyniak ,

Square Enix postanowiło udostępnić za darmo mobilną grę Hitman GO – wszyscy zainteresowani mogą pobrać ją bez żadnych opłat do 23 kwietnia bieżącego roku.

Kolejna gra za darmo! Dzisiaj Square Enix zdecydowało się udostępnić wszystkim zainteresowanym grę Hitman GO, turową skradankę stanowiącą poboczną odsłonę kultowego cyklu o Agencie 47. Tytuł możecie bez żadnych opłat zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS – wystarczy wejść w odpowiedni dla Was sklep (Google Play lub App Store), znaleźć kartę produktu i go pobrać. Musimy jednak zaznaczyć, że jest to oferta ograniczona czasowo, dlatego na pobranie Hitman GO macie czas do 23 kwietnia.

