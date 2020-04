Prawdziwa uczta dla fanów uniwersum Dungeons & Dragons – wyprzedaż klasyków na GOG.com!

News

Maria Wawrzyniak ,

Okazji do wydłużenia listy gier, w które kiedyś wypadałoby zagrać, jest aż za dużo – aktualnie trwa Wiosenna Wyprzedaż w sklepie Epic Games Store oraz w sklepie PlayStation Store (obie wyprzedaże potrwają do 16 kwietnia), na stronie Humble Bundle wystartowała kolejna oferta w postaci Humble Stardock Strategy Bundle, również w sklepie Origin trwa wielka promocja, w sklepie Sferis też możecie zgarnąć sporo dobrego – krótko mówiąc, jest w czym wybierać. Dzisiaj dokładamy kolejną cegiełkę, bowiem w sklepie GOG.com rozpoczęła się wyprzedaż gier z uniwersum Dungeons & Dragons. Zainteresowanym radzimy się jednak pośpieszyć, promocja trwa tylko do piątku 17 kwietnia. W atrakcyjnych cenach zgarniecie przede wszystkim prawdziwe, kultowe, wręcz legendarne klasyki, jak chociażby Baldur’s Gate czy Icewind Dale. To oczywiście nie wszystko – pełną listę znajdziecie pod tym adresem. Poniżej wybraliśmy najciekawsze oferty.

