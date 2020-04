Wiosenna wyprzedaż w Origin trwa w najlepsze – rabaty sięgają nawet do 85%

News

Maria Wawrzyniak ,

Aktualnie trwa Wiosenna Wyprzedaż w sklepie Epic Games Store oraz w sklepie PlayStation Store (obie wyprzedaże potrwają do 16 kwietnia), na stronie Humble Bundle wystartowała kolejna oferta w postaci Humble Stardock Strategy Bundle, a wczoraj wieczorem informowaliśmy Was o ofercie weekendowej na Steamie – krótko mówiąc, jest naprawdę mnóstwo okazji do zgarnięcia naprawdę dobrych produkcji w niższych cenach. Co wcale nie oznacza, że nie może być ich jeszcze więcej. Tak się bowiem składa, że na platformie Origin wystartowała Wiosenna Promocja w ramach której do 21 kwietnia bieżącego roku możecie zgarnąć sporo ciekawych tytułów w atrakcyjnych cenach. Obniżone zostały ceny takich hitów, jak chociażby Star Wars Jedi: Upadły Zakon, The Sims 4 czy Battlefield V. To oczywiście nie wszystko – najciekawsze propozycje znajdziecie poniżej.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon – 159,93 zł (przecenione z 239,90 zł)

Mass Effect: Andromeda – 41,97 zł (przecenione z 139,90 zł)

Far Cry 5 – 62,47 zł (przecenione z 249,90 zł)

The Sims 4 – 34,97 zł (przecenione z 139,90 zł)

FIFA 20 – 99,96 zł (przecenione z 249,90 zł)

Battlefield V – 55,96 zł (przecenione z 139,90 zł)

Need for Speed: Heat – 124,95 zł (przecenione z 249,90 zł)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 34,97 zł (przecenione z 139,90 zł)

Star Wars: Battlefront II – 79,92 zł (przecenione z 99,90 zł)

Battlefield 1 – 17,47 zł (przecenione z 69,90 zł)

Battlefield 4 – 14,97 zł (przecenione z 59,90 zł)

Dragon Age: Inkwizycja – 14,75 zł (przecenione z 59,00 zł)

Assassin’s Creed Odyssey – 82,46 zł (przecenione z 249,90 zł)

Assassin’s Creed Origins – 62,47 zł (przecenione z 249,90 zł)

