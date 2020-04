Weekendowa promocja na GOG.com trwa – został jeden dzień, aby zgarnąć świetne tytuły w atrakcyjnych cenach!

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie GOG trwa aktualnie weekendowa promocja, która – z oczywistych powodów – kończy się już jutro o godzinie 15:00 czasu polskiego. Warto jednak rzucić okiem, bowiem obniżone zostały ceny takich gier, jak BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Elder Scrolls III: Morrowind czy Fallout: New Vegas. Krótko mówiąc, macie do jutra macie czas na to, aby zaopatrzyć się w świetne gry – jeśli oczywiście już ich nie posiadacie. Zanim przejdziemy do listy najciekawszych propozycji, przypomnijmy jeszcze, że aktualnie trwa Wiosenna Wyprzedaż w sklepie Epic Games Store oraz w sklepie PlayStation Store (obie wyprzedaże potrwają do 16 kwietnia), na stronie Humble Bundle wystartowała kolejna oferta w postaci Humble Stardock Strategy Bundle, w czwartek wieczorem informowaliśmy Was o ofercie weekendowej na Steamie, a przedwczoraj mówiliśmy o Wiosennej Wyprzedaży w sklepie Origin, która potrwa do 21 kwietnia. Jest tego sporo.

