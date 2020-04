Oferta weekendowa na Steamie – HITMAN 2, Kingdom Come: Deliverance, Sekiro: Shadows Die Twice w świetnych cenach!

News

Maria Wawrzyniak ,

Nadciąga weekend, a wraz z nim kolejne przeceny – dziś mamy dla Was ofertę weekendową na Steamie z takimi hitami, jak Sekiro: Shadows Die Twice czy Kingdom Come: Deliverance.

Poza tym, że aktualnie trwa Wiosenna Wyprzedaż w sklepie Epic Games Store oraz w sklepie PlayStation Store (obie wyprzedaże potrwają do 16 kwietnia), a na stronie Humble Bundle wystartowała kolejna oferta w postaci Humble Stardock Strategy Bundle i w teorii jestem prawie pewna, że macie już wystarczająco dużo powodów, aby opróżnić swoje portfele, tak najnowsza oferta weekendowa w sklepie Steam jest zbyt atrakcyjna, aby o niej nie wspomnieć. Możecie bowiem zgarnąć fantastyczne hity pokroju Sekiro: Shadows Die Twice w bardzo atrakcyjnych cenach. Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji oraz terminy zakończenia promocji (nie są takie same we wszystkich przypadkach).

