Samodzielne rozszerzenie do wydanej w minionym roku gry Coteries of New York ukaże się jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Rewelacyjna wiadomość dla fanów uniwersum World of Darkness. Polskie Draw Distance ujawniło swój najnowszy projekt – samodzielne rozszerzenie do wydanego w minionym roku visual novel Vampire The Masquerade: Coteries of New York. Dodatek Vampire The Masquerade: Shadows of New York ukaże się jeszcze w tym roku na PC z Windows, Mac i Linux, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały.

Osadzona w świecie Wampira Maskarady opowieść ponownie przeniesie nas do rynsztoków Nowego Yorku, gdzie jako członek klanu Lasombra staniemy przed zadaniem rozwikłania zagadkowej śmierci przywódcy Anarchistów. Opowieść będzie o wiele silniej skoncentrowana na głównej postaci i chociaż ogranie Coteries of New York z pewnością nakreśli dla niej lepszy kontekst, to znajomość podstawki nie będzie konieczna do zrozumienia fabuły.

Rozgrywka ponownie postawi na kwestie fabularne, poznawanie historii oraz rozmowy i interakcje z bohaterami świata World of Darkness. Fanów Coteries of New York zachęcać nie trzeba, a niezdecydowanych, lecz spragnionych gier o wąpierzach odsyłamy do naszej recenzji Vampire The Masquerade: Coteries of New York.

