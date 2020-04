News

Przygotowania do wyprawy do Night City przebiegają zgodnie z planem. Kolejny przystanek Wiedźmin 4?

Przed kilkoma dniami CD Projekt RED postanowiło podsumować niezwykle udany dla siebie 2019 rok. Ekipa potwierdziła, że ogromna popularność serialu Wiedźmin platformy Netflix faktycznie zagwarantowała grze Wiedźmin 3: Dziki Gon świetny wynik komercyjny, porównywalny nawet z premierowym rokiem trzeciej odsłony przygód Geralta. I chociaż cieszymy się na wieść, że grupa ma się nieźle, to oczywiście nasuwa się pytanie – co dalej?

Wygląda na to, że nawet grasująca za oknami pandemia nie przyćmiła optymizmu CD Projektu. Firma potwierdza, że kwarantanna nie będzie miała żadnego wpływu na proces deweloperski Cyberpunk 2077, gdyż ten jest już niemal na ukończeniu, a główne siły skierowano do pomniejszych poprawek i szlifów. Ekipa czuje się komfortowo z wrześniowym terminem debiutu i powoli szykuje się do rozpoczęcia pełnoprawnej kampanii marketingowej. Tym samym latem powinniśmy zobaczyć zupełnie nowe materiały, dużo bliższe finalnej wersji tytułu.

Nad marką Cyberpunk 2077 pracuje około 600 osób, a większość z nich skupia się na zawartości singlowej produkcji. Jednocześnie CD Projekt RED potwierdza, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, gra otrzyma co najmniej dwa duże rozszerzenia w cyklu zbliżonym do Wiedźmina 3. Obecnie tytuł trafił już do wewnętrznych i zewnętrznych zespołów testerów, więc możemy być spokojni o jakość premierowego wydania.

Obok tego wciąż trwają prace nad zapowiedzianym w minionym roku modułem wieloosobowym. W kontekście wydań pudełkowych grupa czeka na poprawę globalnej sytuacji i obmyśla plany, które pozwolą zrealizować zamówienia, nawet jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni.

W raporcie tego nie było, ale w tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z niedawnymi deklaracjami, po zakończeniu prac nad marką Cyberpunk 2077 firma przesunie swoje moce produkcyjne do pracy nad kolejnym projektem – prawdopodobnie grą Wiedźmin.

Tymczasem Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ciekawe, czy zgodnie z wcześniejszymi planami, twórcy zamierzają na kilka miesięcy przed premierą udostępnić wycinek gry mediom do wstępnej oceny. Gdy tak się stanie, to z pewnością się o tym dowiecie.

