Wiedźmin 4 może powstać, ale na pewno bez Geralta w roli głównej

Mimo przełożenia premiery na jesień, prace nad Cyberpunkiem 2077 są już na finiszu. Obecnie trwa szlifowanie gry, a pierwsze buildy zostały udostępnione agencjom przyznającym kategorię wiekową. Choć oczywiście znając tematykę gry i podejście CDPR raczej nie powinniśmy spodziewać się czegoś innego niż 18+.

Co jednak najważniejsze, Adam Kiciński powiedział także o ambitnych planach studia na najbliższą przyszłość: “Chcemy robić trochę więcej gier na początek. Udowodnimy, że potrafimy robić dwie, może trzy produkcje, co nam zajmie kilka lat”. Miejmy jednak w głowie, że niekoniecznie muszą to być wyłącznie wielkie tytuły AAA. Być może CDPR ma w planach jakieś mniejsze produkcje – pokroju Wojny Krwi – ale na przykład osadzone w uniwersum CP2077.

Czy i kiedy powstanie Wiedźmin 4?

Oczywiście wszyscy liczymy przede wszystkim na dwie gry – czwartą część Wiedźmina oraz kontynuację Cyberpunka. Szansa na powstanie tej pierwszej jest spora, wszak to największy sukces studia i marka o niesamowitej sile przebicia. CDPR może robić gry w tym uniwersum, ale szansa na to, że powróci Geralt jest niewielka. Wszak to zamknięta już historia i dorabianie do niej na siłę kolejnych epizodów – choć zrozumiałe z marketingowego punktu widzenia – jakoś nie pasuje mi do podejścia RED-ów. Nawet, gdyby udało się ogarnąć wszelakie kwestie prawne dotyczące ponownego wykorzystanie tej postaci.

Tak, czy inaczej “Myślimy o kolejnej grze singlowej, a zaraz po zakończeniu prac nad Cyberpunkiem, prace nad kolejną produkcją od razu ruszą” powiedział Kiciński. Rozpalając pochodnię nadziei, że będzie to jednak Wiedźmin 4.