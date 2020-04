CD Projekt podsumowuje 2019 rok – przygotowania do wrześniowej premiery Cyberpunka, świetna sprzedaż Wiedźmina

News

Spółka potwierdziła między innymi świetne wyniki sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz przygotowania do wrześniowej premiery Cyberpunka 2077.

Na oficjalnej stronie firmy CD Projekt pojawiło się dzisiaj szczegółowe podsumowanie ubiegłego roku. Dowiedzieliśmy się, że grupa kapitałowa uzyskała 521 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem aż o 44 procent większym, niż rok wcześniej – już na samym początku podkreślono, iż jest to efekt przede wszystkim bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3, w tym premierowej wersji na konsolę Nintendo Switch, a także debiutu karcianki GWINT na urządzeniach mobilnych. Wszystko wskazuje więc na to, że popularność prawie pięcioletniego już Wiedźmina w żadnym wypadku nie słabnie. Wspomniano również o Cyberpunku 2077, a dokładnie o ogromnym zainteresowaniu tytułem:

Poza intensywną pracą nad produkcją Cyberpunka, duży nacisk położyliśmy w ubiegłym roku na globalną kampanię promocyjną. Po ogłoszeniu daty premiery gry oraz udziału Keanu Reveesa, który wcieli się w jedną z głównych postaci, spotykaliśmy się z fanami gier na całym świecie, biorąc udział w ponad 20 wydarzeniach branżowych na czterech kontynentach. Zainteresowanie Cyberpunkiem jest ogromne, co potwierdza 200 nagród, które ma już na swoim koncie oraz świetna oglądalność trailera gry, który od czerwca obejrzano ponad 50 mln razy – mówi Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

Firma zaznacza, że od połowy marca cały zespół CD Projekt pracuje zdalnie z uwagi na obecną sytuację panującą na całym świecie. Możemy jednak być spokojni, bowiem spółka przez lata praktykowała strategię niezadłużania się i kumulowania rezerw gotówkowych, dzięki czemu jest przygotowana na kontynuację całości prac także w trudniejszych czasach. Na koniec mamy również dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy martwią się dostarczeniem Cyberpunka 2077 na czas:

Motywacji nam nie brakuje, posiadamy też wszelkie narzędzia do zdalnej pracy. Działamy tak już od ponad 3 tygodni i jak na razie efekty pokazują, że jesteśmy w stanie prowadzić wszystkie działania bez większych zawirowań. Dlatego nasze plany się nie zmieniły i energicznie kontynuujemy przygotowania do wrześniowej premiery Cyberpunka – dodaje Adam Kiciński.

