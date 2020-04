Przeciek: poznaliśmy polską cenę konsoli nowej generacji Xbox Series X

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Łowcy Gier, jeden z czytelników podający się za pracownika dużego elektromarketu wyjawił redakcji polską cenę konsoli Xbox Series X, która w dniu premiery ma kosztować 2499 złotych. Informator podkreślił, że cena pochodzi z panelu sprzedawcy, dlatego może jeszcze ulec zmianie, aczkolwiek jest to mało prawdopodobne. Co ciekawe, jeden z użytkowników w komentarzach przyznał, iż wklepując kody z poniższego obrazka w Google wyskakują linki do konsol z Mediaexpert. Trzeba przyznać, że cena jest dość wiarygodna i prawdopodobna – poza tym, udostępnienie jej sklepom mogłoby oznaczać, że już niedługo wystartują zamówienia przedpremierowe.

Oczywiście, nic nie zmienia faktu, że powyższe informacje wciąż należy traktować wyłącznie jako przecieki. Na koniec pozostaje nam zaprosić zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

