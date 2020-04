Fallout 76: Wastelanders - zobacz trailer premierowy

News

Premiera dodatku Wastelanders do Fallouta 76 była dwukrotnie przekładana, ale ten dzień wreszcie nadchodzi, o czym przekonuje nas zwiastun premierowy wypuszczony przez Bethesdę. “Ludzie powrócili do Zachodniej Wirginii. Dwie opozycyjne frakcje walczą o uzyskanie przewagi, gdy sekrety Zachodniej Wirginii zostają ujawnione. To właśnie ty przechylisz szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Osadnicy przybyli, by znaleźć nowy dom. Agresorzy przybyli, by ich wykorzystać.”

Zgodnie z informacjami podanymi pod koniec marca, Fallout 76: Wastelanders zadebiutuje 14 kwietnia na pecetach, Xboksie One i PlayStation 4. Najpoważniejszą zmianą jest wprowadzenie postaci niezależnych, z myślą o których Bethesda musiała zaprojektować system dialogowy. Warto również rzucić okiem na gameplay z PAX East.

https://www.youtube.com/watch?v=P6gKivqVPdA&feature=emb_title