Bethesda przedstawia system dialogów w dodatku Wastelanders do gry Fallout 76

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o zapowiedzi Wastelanders, czyli pełnoprawnego darmowego rozszerzenia do gry Fallout 76. Dla przypomnienia – jak głosi oficjalna strona, ludzie wracają do Wirginii Zachodniej, zaś dwie rywalizujące ze sobą frakcje walczą, by zdobyć przewagę, a na jaw wychodzą sekrety regionu. Dodatek wprowadzi więc nowe zadanie główne, które będziemy mogli rozpocząć tuż po opuszczeniu Krypty 76. Największą atrakcją dodatku są jednak postacie niezależne, bowiem tych w grze brakło od premiery (nadal ich braknie – no, mamy MODUSA czy Rose – choć niektórzy postanowili uporać się z tym faktem na własną rękę). Dotychczas poznaliśmy dwójkę NPC-ów: Księżną i Morta. Dziś twórcy postanowili natomiast przybliżyć nam system dialogów, który zostanie wprowadzony do gry razem ze wspomnianym dodatkiem.

Przez cały zeszły rok ciężko pracowaliście, aby odbudować Amerykę i pokonać plagę spalonych, rzadko kiedy kontaktując się z innymi ludźmi. Teraz nadszedł czas, aby wypróbować charyzmę. Wiele osób powraca w Appalachy, a wy, jeśli chcecie poznać swoich nowych sąsiadów, będziecie musieli polegać na zdolnościach konwersacyjnych. Niezależnie od tego, czy chcecie dowiedzieć się, jak wygląda życie poza Appalachami, ostrzec innych o niebezpieczeństwach, na które natknęliście się od czasu opuszczenia krypty, czy po prostu zawiązać nowe przyjaźnie, kluczową rolę odegra nowy system dialogowy z aktualizacji Wastelanders. To głównie za jego sprawą przeżyjecie kolejny rozdział swojej historii o przetrwaniu.

Po pierwsze, dostaniemy podgląd pełnych kwestii wypowiadanych przez naszego bohatera, w odróżnieniu od tego, co większość może kojarzyć z Fallouta 4. Twórcy postanowili również umożliwić nam przeglądanie historii danej konwersacji, którą będzie można w razie czego wyłączyć, oraz pomijanie poszczególnych kwestii naszych rozmówców. Ponadto będziemy mogli zmienić położenie kamery. W trakcie zabawy nie zabraknie również podejmowania decyzji – budowanie sojuszy z innymi, różne rozwiązania problemów i tym podobne nowości.

Jak to w RPG-ach jednak bywa, do użycia pewnych opcji dialogowych będziemy potrzebować czasem niektórych statystyk (na przykład charyzmy) na odpowiednim poziomie. Nasze wybory będą również decydować o tym, jak postrzegają nas inni, w tym oczywiście Osadnicy lub Najeźdźcy. Obecni już NPC w grze, jak wspomniani MODUS oraz Rose, dostaną z kolei zupełnie nowe kwestie.

Przypomnijmy, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One. Aktualizacja Wastelanders zostanie udostępniona 7 kwietnia bieżącego roku – wtedy także gra wyląduje na platformie Steam.

