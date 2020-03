Fallout 76: Wastelanders na 17-minutowym zapisie rozgrywki z PAX East

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawił się zapis ponad czterogodzinnej transmisji z panelu Bethesdy podczas tegorocznej edycji PAX East. Twórcy na pierwszy ogień postanowili zaprezentować fanom Wastelanders, czyli pełnoprawne darmowe rozszerzenia do gry Fallout 76. Dla przypomnienia – jak głosi oficjalna strona, ludzie wracają do Wirginii Zachodniej, zaś dwie rywalizujące ze sobą frakcje walczą, by zdobyć przewagę, a na jaw wychodzą sekrety regionu. Dodatek wprowadzi więc nowe zadanie główne, które będziemy mogli rozpocząć tuż po opuszczeniu Krypty 76. Największą atrakcją dodatku są jednak postacie niezależne, bowiem tych w grze brakło od premiery (nadal ich braknie – no, mamy MODUSA czy Rose – choć niektórzy postanowili uporać się z tym faktem na własną rękę). Dotychczas poznaliśmy dwójkę NPC-ów: Księżną i Morta, a kilka dni temu twórcy postanowili natomiast przybliżyć nam system dialogów, który zostanie wprowadzony do gry razem ze wspomnianym dodatkiem.

https://youtu.be/BjUk3kka8YY

Łącznie otrzymaliśmy prawie osiemnaście minut rozgrywki, podczas której przedstawiono nam kilka postaci niezależnych i pokazano, jak będą wyglądały rozmowy z nimi. Później pojawiła się również walka z przeciwnikami. Właściwie nie ma tutaj żadnej rewolucji – ot, po prostu wreszcie gracze Fallouta 76 będą mogli spotkać na swojej drodze kogoś innego, niż kolejnego użytkownika. Według niektórych Wastelanders jest w pewnym stopniu testem, czy deweloperom uda się jakkolwiek uratować sytuację związaną z grą. Przypomnijmy jeszcze, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One. Aktualizacja Wastelanders zostanie udostępniona 7 kwietnia bieżącego roku – wtedy także gra wyląduje na platformie Steam.

