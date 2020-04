News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli jesteście miłośnikami konsoli Nintendo Switch, mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Już wkrótce (nie wiemy jednak, kiedy dokładnie) będziecie mogli zaopatrzyć się w egzemplarz Disco Elysium, które prócz PlayStation 4 oraz Xbox One, wyjdzie także na sprzęt japońskiego giganta. Ostatnia wersja została potwierdzona w pierwszej kolejności przez dyrektora arystycznego produkcji, Aleksandra Rostova, który podczas jednego z wywiadów (podajemy za serwisem Games Radar) przyznał, że rozmowa przeszkadza mu w pisaniu dokumentacji projektowej interfejsu użytkownika oraz systemów wejściowych dla portu na Nintendo Switch. Do wiadomości odniosła się również Helen Hindpere, główna scenarzystka, która wspomniała, że premiera Disco Elysium na konsoli Nintendo Switch ma odbyć się już wkrótce.

Przypomnijmy na koniec, że Disco Elysium w pierwszej kolejności zadebiutowało 15 października ubiegłego roku wyłącznie na komputerach osobistych. Gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Kilka dni temu zgarnęła również trzy nagrody BAFTA – w kategoriach debiut, muzyka oraz narracja.

