Dzisiejszej nocy Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wyłoniła zwycięzców tegorocznego BAFTA Game Awards. Już na pierwszy rzut oka widać, że decyzje jury mogą być zaskakujące dla większości graczy, a już na pewno, dla oczekujących statuetek faworytów. Co najważniejsze, tytuł gry 2019 roku trafił nieoczekiwanie na ręce studia Mobius Digital za grę Outer Wilds. Jednocześnie pod ciężarem statuetek ugięli się twórcy RPG-a Disco Elysium.



Tymczasem przypominamy, że w głosowaniu na Twitterze najlepszym tytułem ostatnich 12 odsłon BAFTA zostało The Last of Us.

Pełna lista laureatów poniżej. Jak oceniacie decyzje komisji?

Zwycięzcy BAFTA Game Awards 2020:

Najlepsza gra: Outer Wilds;

Outer Wilds; Animacje : Luigi’s Mansion 3;

: Luigi’s Mansion 3; Osiągnięcie artystyczne : Sayonara Wild Hearts;

: Sayonara Wild Hearts; Osiągnięcie w udźwiękowieniu : Ape Out;

: Ape Out; Brytyjska gra: Observation;

Observation; Debiut: Disco Elysium;

Disco Elysium; Rozwijająca się gra: Path of Exile;

Path of Exile; Gra rodzinna: Untitled Goose Game;

Untitled Goose Game; Gra wykraczająca poza rozrywkę: Kind Words;

Kind Words; Projekt gry: Outer Wilds;

Outer Wilds; Gra wieloosobowa: Apex Legends;

Apex Legends; Muzyka: Disco Elysium;

Disco Elysium; Narracja: Disco Elysium;

Disco Elysium; Nowa marka: Outer Wilds;

Outer Wilds; Odtwórca głównej roli: Gonzalo Martin – Life Is Strange 2;

Gonzalo Martin – Life Is Strange 2; Odtwórca roli drugoplanowej: Martti Suosalo – Control;

Martti Suosalo – Control; Osiągnięcie technologiczne: Death Stranding.

https://www.youtube.com/watch?v=T7Ozz8NtKcE

