Deweloperzy ze studia Volition zapewniają – Saints Row 5 wciąż jest w produkcji

Maria Wawrzyniak ,

Po zapowiedzi Saints Row: The Third Remastered niektóry fani serii zaczęli wątpić w rozwój nowej części cyklu – studio postanowiło ich jednak uspokoić.

Przedwczoraj informowaliśmy Was o pojawieniu się Saints Row: The Third Remastered w bazie organizacji ESRB (Entertainment Software Rating Board), która zajmuje się przyznawaniem kategorii wiekowych grom wideo. Dzień później Saints Row: The Third Remastered zostało oficjalnie zapowiedziane – co ciekawe, sporo fanów zdenerwowało się i zaczęło wypytywać o jakiekolwiek informacje dotyczące nowej, piątej odsłony serii. W odpowiedzi na jednego z tego typu wpisów na Twitterze deweloperzy zapewnili, że nowa część cyklu znajduje się w produkcji, a także dodali, iż remasterem trójki nie zajmuje się studio Volition, tylko zespół Sperasoft.

