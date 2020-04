W bazie ESRB pojawiło się Saints Row: The Third Remastered

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że już niedługo możemy spodziewać się zapowiedzi Saints Row: The Third Remastered. W bazie organizacji ESRB (Entertainment Software Rating Board), która zajmuje się przyznawaniem kategorii wiekowych grom wideo, pojawił się bowiem wpis dotyczący wspomnianej produkcji, z którego wynika, że firma Deep Silver ma w planach wydanie odświeżonej wersji tytułu z 2011 roku – ta ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Remaster otrzymał kategorię wiekową M (17+), dokładnie taką samą, jak oryginalna gra. Przypomnijmy, że Saints Row: The Third zadebiutowało dokładnie 15 listopada 2011 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox 360. Prawie osiem lat później – 11 maja 2019 roku – pojawiło się również na konsoli Nintendo Switch.

