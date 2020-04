Saints Row: The Third Remastered zostało oficjalnie zapowiedziane!

News

Maria Wawrzyniak ,

Deep Silver postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości i zapowiedziało remaster gry Saints Row: The Third.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o pojawieniu się Saints Row: The Third Remastered w bazie organizacji ESRB (Entertainment Software Rating Board), która zajmuje się przyznawaniem kategorii wiekowych grom wideo. Dzisiaj natomiast wydawca Deep Silver oficjalnie wspomnianą produkcję zapowiedział i poinformował, że tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One już 22 maja bieżącego roku.

Zainteresowani mogą już zakupić produkcję w przedsprzedaży – na ten moment wersja na pecety znajduje się jedynie w sklepie Epic Games Store. Wiemy również, że remaster będzie równać się z gruntownym odświeżeniem oprawy graficznej i będzie również pełnić rolę czegoś w rodzaju Definitive Edition, bowiem prócz podstawowej wersji gry ma zawierać wszystkie wypuszczone do niej dodatki. Przypomnijmy, że oryginalne Saints Row: The Third zadebiutowało dokładnie 15 listopada 2011 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox 360. Prawie osiem lat później – 11 maja 2019 roku – pojawiło się również na konsoli Nintendo Switch.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis