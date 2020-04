Tech

Niezależnie od tego, czy zaliczacie się do grona posiadaczy konsol Xbox 360, czy jedynie śledziliście na bieżąco doniesienia związane ze sprzętem, z pewnością świetnie znacie hasło – Red Ring of Death. Masowe awarie konsol siódmej generacji Microsoftu, które wynikały z błędów inżynierów, kosztowały firmę miliard dolarów, które wyłożono na naprawę, wymianę i przeprojektowanie konsol. Wygląda na to, że poniesione straty zachęciły firmę do większej uwagi wobec potencjalnych wad fabrycznych, co mogliśmy zaobserwować już w erze Xboksa One, a zostało podniesione na jeszcze wyższy poziom podczas projektowania Xbox Series X. W najnowszym wywiadzie dla Digital Foundry dyrektor inżynierii sprzętu Xbox, Jim Wahl, przekonuje, że Microsoft wyciągnął wnioski z sytuacji z Red Ring of Death na Xbox 360. Przyznał, że zarówno układ obudowy, jak i dobór komponentów miał na celu niedopuszczenie do sytuacji z przegrzewaniem się komponentów. Zdaniem Wahla, nawet jeśli u szczytu konsoli znajdziemy pojedynczy wylot powietrza, to jest przy nim spory, ale cichy wentylator. Wszystko to ma zapewnić o 70% większy przepływ powietrza w obudowie i o 20% więcej powietrza przepływającego przez radiator (względem Xboksa One).

Cóż, gdyby kilka drobnych błędów kosztowało nas miliard dolarów, to zapewne byłaby to wystarczająca lekcja na przyszłość. Oczywiście wszystko, jak zawsze, okaże się, gdy urządzenia trafią do zainteresowanych. Pozostaje mieć nadzieję, że Microsoft dobrze wykorzystał swój czas i nie pozwoli sobie na kolejną wpadkę.

Xbox Series X ukaże się jeszcze w tym roku – tymczasem Phil Spencer niedawno przekonywał, że ma solidny plan na wygraną w dziewiątej generacji.

https://www.youtube.com/watch?v=yxLeYN-t9nw&feature=emb_title

