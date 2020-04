News

Nawet jeśli wielu graczy do tej pory spogląda niechętnie na pierwszą konferencję Sony poświęconą PlayStation 5, to jednej osobie spodobała się ona bardzo. Mowa oczywiście o szefie Xboska. Phil Spencer w najnowszej rozmowie z redakcją IGN przyznał, że jest coraz spokojniejszy o przyszłość kierowanej przez niego marki w erze next-genów.

Wierzę, że mamy plan, który zapewni nam wygraną. Teraz pozostaje jedynie wprowadzić go w życie

Zdradził, że Microsoft ma już konkretny plan na to, jak nie dać się Sony w najbliższych latach, a po prezentacji Sony odetchnął z ulgą. Jednocześnie wyraził podziw dla wszystkich innowacji technologicznych, które z myślą o PlayStation 5 opracowało Sony. Przyznał przy tym, że Xbox Series X prezentuje bardzo dobry stosunek wydajności do spodziewanego progu cenowego i chociaż nie wskazał jeszcze konkretnej kwoty, to zapewnił, że fani Xboksa nie będą przepłacać.



Korzystając z okazji, dodał, że walory Xboksa Series X nie ograniczają się wyłącznie do wysokiej mocy obliczeniowej i gwarancji wydajności, ale obejmują także ofertę Xbox Game Pass i rozbudowany katalog wstecznej kompatybilności z Xboksa, Xboksa 360 i Xboksa One. Konkludując wypowiedź, Spencer podkreślił, że wysoka liczba sprzedanych kopii XSX nie jest tu priorytetem, a firma ma dokładny plan na nową generację – teraz pozostaje jedynie wprowadzić go w życie.

https://www.youtube.com/watch?v=0tUqIHwHDEc

