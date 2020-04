W polskiej produkcji Gamedec będziemy mogli zwiedzić świat gry Seven: The Days Long Gone

News

Maria Wawrzyniak ,

Około dwa tygodnie temu rozpoczęła się zbiórka, której celem jest finansowe wsparcie produkcji Gamedec, cyberpunkowego RPG-a od polskiego studia Anshar. Zaledwie dzień temu informowaliśmy Was o osiągnięciu (po około trzydziestu sześciu godzinach od uruchomienia kampanii) podstawowego celu zbiórki dla gry Gamedec w serwisie Kickstarter. Wówczas twórcom udało się zebrać 50 tysięcy dolarów. Dzisiaj natomiast możemy już potwierdzić, że deweloperom udało się przekroczyć próg 100 000 dolarów. W związku z tym zrealizowano kolejny cel, dzięki któremu do Gamedec trafi świat inspirowany grą Seven: The Days Long Gone. Przy okazji ujawniono także dwa kolejne cele – zebranie 115 tysięcy dolarów zagwarantuje dodanie kolejnych języków (francuskiego oraz hiszpańskiego), zaś osiągnięcie progu wynoszącego aż 140 tysięcy będzie równać się umieszczeniu w grze kolejnego świata, który, w zależności od decyzji wspierających zbiórkę, będzie światem postapokaliptycznym lub krainą inspirowaną mitologią Cthulhu.

Jeżeli zaś chodzi o wspomniane Seven: The Days Long Gone, mowa o interesującym połączeniu RPG-a ze skradanką. Produkcja zadebiutowała 1 grudnia 2017 roku na komputerach osobistych (dwa lata później, czyli w roku 2019, pojawiła się również na konsolach PlayStation 4) oraz została opracowana przez studio Fool’s Theory, które, co ciekawe, zostało założone przez byłych pracowników CD Projekt RED. Zainteresowanych zapraszamy do naszej recenzji Seven: The Days Long Gone. Gamedec natomiast ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych. Produkcja zabierze nas do cyberpunkowej Warszawy z XXII wieku, gdzie większość wolnego czasu mieszkańcy spędzają w świecie wirtualnym. To sprawiło, iż świat realny jest pełen poważnych problemów, a oszustwa czy znacznie gorsze zbrodnie są na porządku dziennym.

