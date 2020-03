Wystarczyło 36 godzin, aby zebrać 50 tysięcy dolarów na Gamedec, grę od polskiego Anshar Studios

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj w serwisie Kickstarter rozpoczęła się zbiórka, której celem jest finansowe wsparcie produkcji Gamedec, cyberpunkowego RPG-a od polskiego studia Anshar. Twórcy przygotowali do wyboru aż czternaście pakietów w cenie od 5 do nawet 1499 dolarów, a podstawowy cel zbiórki ustanowiono na kwotę 50 000 dolarów. Po zaledwie trzydziestu sześciu godzinach od uruchomienia przedsięwzięcia, twórcy poinformowali na swoim Twitterze, że udało się osiągnąć wyznaczony próg finansowy, za co należą się im ogromne gratulacje! Teraz pozostaje jedynie obserwować rozwój akcji, bowiem kolejne progi są tajemnicą – prócz pierwszego po podstawowym, czyli 60 000 dolarów, po którego osiągnięciu mamy gwarancję trybu True Detective, gdzie nie będziemy mieli możliwości reloadu. Przypomnijmy, że Gamedec ma zadebiutować jeszcze w tym roku na komputerach osobistych. Produkcja zabierze nas do cyberpunkowej Warszawy z XXII wieku, gdzie większość wolnego czasu mieszkańcy spędzają w świecie wirtualnym. To z kolei sprawiło, iż świat realny jest pełen poważnych problemów, a oszustwa czy znacznie gorsze zbrodnie są na porządku dziennym. Kilka dni temu pisaliśmy również o udostępnionym nagraniu, na którym możecie zobaczyć gameplay z Gamedec.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis