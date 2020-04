Isabelle z Animal Crossing: New Horizons ucieka przed Nemesisem w Resident Evil 3 – dzięki modyfikacji

News

Maria Wawrzyniak ,

Oczywiście, że to musiało się w końcu stać – powstała modyfikacja Isabelle Mask, która zmienia Jill Valentine z Resident Evil 3 we wspomnianą Isabelle z Animal Crossing: New Horizons.

Premiera gry Resident Evil 3 Remake odbyła się 3 kwietnia bieżącego roku – produkcja jest już więc na rynku od trzech dni. Trzy dni wystarczyły, aby powstała modyfikacja Isabelle Mask, która zmienia główną bohaterkę produkcji Capcomu, Jill Valentine (a właściwie jej głowę) we wspomnianą w nazwie Isabelle z gry Animal Crossing: New Horizons. Projekt został wykonany przez użytkownika o nazwie Crazy Potato i możecie go znaleźć na stronie Nexus Mods. Modyfikacja robi dokładnie to, co powinna – po jej zainstalowaniu uciekamy przed Nemesisem w masce uroczej, uśmiechniętej Isabelle, która za dnia w Animal Crossing informuje nas o wszelkich zmianach, jakie zaszły na naszej wyspie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Resident Evil 3 Remake zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy również do naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli zaś chodzi o Animal Crossing: New Horizons, produkcja od Nintendo pojawiła się 20 marca bieżącego roku wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Do przeczytania recenzji New Horizons również zapraszamy – znajdziecie ją pod tym adresem.

