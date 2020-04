Gracze zarzucają twórcom CoD: Warzone wprowadzenie elementu Pay2Win – skórka do broni zwiększa jej efektywność

News

Maria Wawrzyniak ,

Zaledwie trzy dni po premierze Call of Duty: Warzone (które, swoją drogą, zadebiutowało prawie miesiąc temu) informowaliśmy Was o poważnym błędzie, który pozwalał użytkownikom bardzo łatwo wygrać daną rozgrywkę. Wystarczyło wykorzystać umiejętność Tune Up oraz lokację, która na pierwszy rzut oka jest niedostępna przez gaz, aby bez końca reanimować swoich towarzyszy broni. Nieco później usłyszeliśmy dość zabawną, aczkolwiek nadal alarmującą historię gracza, który postanowił odwdzięczyć się oszustom, jakich spotkał przypadkiem w czasie zabawy i rozbił śmigłowiec, którym sterował, razem z nimi na pokładzie. Obie te historie dowodzą jednak, że Call of Duty: Warzone boryka się z problemami, w dużej mierze związanymi z oszustami (co więcej, tych jest niejednokrotnie tak dużo, że niektórzy konsolowi gracze są nawet zmuszeni wyłączać funkcję cross-play, bo najzwyczajniej w świecie nie mogą grać z pecetowcami, którzy siłą rzeczy stanowią źródło problemu) – ostatecznie okazuje się jednak, że nie tylko.

Dzisiaj mamy dla Was kolejną aferę, tyle że tym razem związaną z karnetem bojowym – specjalną przepustką odblokowującą takie rzeczy, jak możliwość zdobywania specjalnych przedmiotów. Dla wyjaśnienia, podstawowa wersja karnetu kosztuje 1000 punktów CoD, przy czym 1100 takich monet możemy zakupić w cenie 9,99 euro, czyli około 45 złotych. W teorii wszystko, co uda nam się zdobyć za pośrednictwem battle passa, ma charakter wyłącznie kosmetyczny, jednak rzeczywistość zdaje się być zgoła inna. Jak donoszą niektórzy użytkownicy (podajemy za serwisem Game Rant), jedna ze skórek (będących częścią karnetu bojowego) do broni EBR-14 znacząco zwiększa jej efektywność. Mowa o półautomatycznym karabinie snajperskim – użytkownicy Reddita zauważyli, że po użyciu skórki Line Breaker jeden strzał staje się śmiertelny nawet dla tego, kto ma pancerz. Wszystko możecie zobaczyć na tym filmiku. Nietrudno się domyślić, że niedługo po jego opublikowaniu na forum wybuchła burza. Niektórzy gracze zarzucają nawet twórcom ciche wprowadzenie elementu PAY2WIN. Cóż, najprawdopodobniej mamy do czynienia ze zwykłym błędem. Zwykłym, ale jednak takim, który w ogóle nie powinien mieć miejsca.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.