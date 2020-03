Zemsta w Call of Duty: Warzone – gracz zaprosił oszustów do drużyny, po czym rozbił śmigłowiec będąc z nimi na pokładzie

News

Wszyscy lubimy giereczkowe anegdotki z Reddita, więc dzisiaj mamy dla Was historię z Call of Duty: Warzone, czyli darmowej gry z gatunku battle royale od studia Infinity Ward. Jeden z użytkowników zauważył podczas gry, jak dwóch innych grających strzela do wrogów, którzy znajdowali się zdecydowanie za daleko, aby w móc w nich bez najmniejszego problemu trafić (co, bingo, oczywiście robili wspomniani użytkownicy). Zamiast jednak zwrócić im po prostu uwagę czy zwyczajnie ich zgłosić, gracz postanowił odwdzięczyć się oszustom w zupełnie inny sposób. Zaprosił ich do drużyny, ale tylko po to, aby uśpić ich czujność – później, jako pilot śmigłowca z oszustami na pokładzie rozbił się o budynek. Co ciekawe, użytkownikowi udało się w ostatnim momencie wyskoczyć z pojazdu, jednak chwilę później został zastrzelony. Nie zmienia to jednak faktu, że kara ostatecznie została wymierzona. I o ile jest to interesująca historia, o tyle nie należy zapominać o głównym jej problemie – cheaterzy w Call of Duty: Warzone (i nie tylko) stali się ostatnio znacznie większym problemem, niż kiedykolwiek. Ba, niektórzy konsolowi gracze są nawet zmuszeni wyłączać funkcję cross-play, bo najzwyczajniej w świecie nie mogą grać z pecetowcami, którzy siłą rzeczy stanowią źródło problemu (na konsoli bardzo trudno jakkolwiek ingerować w klienta gry). Ponadto, jeśli pamiętacie, to zaledwie w trzy dni od premiery graczom Call of Duty: Warzone udało się odkryć błąd, który sprawiał, że wykorzystujący go użytkownicy byli praktycznie nieśmiertelni – na szczęście został szybko usunięty.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.