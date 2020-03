Znaleziony w Call of Duty: Warzone błąd pozwala graczom nieskończenie reanimować sojuszników

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o ogromnym sukcesie Call of Duty: Warzone, czyli darmowego battle royale od Activision. Dzisiaj natomiast mamy interesujące wieści dotyczące jednego z pierwszych błędów, które udało się odkryć graczom. Wygląda na to, że twórcy nie dopilnowali paru drobniejszych szczegółów odnośnie systemu wskrzeszeń sojuszników. Błąd, o którym zaraz Wam powiemy, sprawia, że użytkownicy są praktycznie nieśmiertelni – wystarczy bowiem mieć perk pod tytułem Tune Up i umiejętnie wykorzystać lokację, która na pierwszy rzut oka jest niedostępna przez gaz, aby bez końca reanimować swoich towarzyszy broni. Cały proces możecie zobaczyć na poniższym nagraniu. Pozostaje (mieć nadzieję) czekać, aż twórcy naprawią błąd w najnowszej aktualizacji.

https://youtu.be/RnbUO5anGDk

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak będziemy mogli także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.