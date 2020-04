News

Wygląda na to, że grono fanów gier planszowych tylko czekało na zapowiedź kontynuacji udanego papierowego erpega z 2017 roku. Kilkadziesiąt godzin temu wystartowała zbiórka na grę Frosthaven, czyli sequel dla cieszącego się niebywałą popularnością Gloomhaven. Powiedzieć, że ekipa ma wiele powodów do zadowolenia, to za mało, gdyż jak dotąd twórcy mają ich już przeszło 5,5 miliona. Gra w ciągu zaledwie 2 godzin osiągnęła zakładany cel 500 tysięcy dolarów, a po 24 godzinach na jej koncie widniało już ponad 5 milionów dolarów. W chwili pisania wiadomości na liczniku jest już przeszło 5600 tysięcy dolarów, ale wkrótce się to zmieni, gdyż licznik wpłat pracuje niemal na okrągło.



Frosthaven to przede wszystkim bezpośrednia kontynuacja Gloomhaven, rozbudowanej planszówki z elementami RPG. Twórcy szykują dla sequela nowe scenariusze, przedmioty, umiejętności czy bohaterów, ale pozostają przy znanych z pierwowzoru mechanikach. Bezpieczne podejście i utrzymanie uwielbianych przez fanów rozwiązań zapewniło grze sukces. Nie bez znaczenia jest też zawartość pudełka z grą, którą poniżej możecie przescrollować.



Ostatecznie wszystko to składa się na stosunkowo wysoki próg wejścia, więc jeśli nie należycie do hardkorowego gremium miłośników planszówek, to warto zacząć przygodę z Gloomhaven i to od zaplanowanego na trzeci kwartał bieżącego roku, casualowego wydania Gloomhaven: Jaws of the Lion. Jako że okoliczności nie sprzyjają raczej sesjom z analogowymi planszówkami, to warto rozważyć także wydane niedawno na Steam RPG Gloomhaven.

Kampania crowdfundingowa Frosthaven potrwa do 1 maja – jeśli chcecie się do niej przyłączyć, to odsyłamy pod ten adres.

