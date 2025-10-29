Zaloguj się lub Zarejestruj

Sacred powraca w pixelartowej formie. Twórcy zrezygnują z okien dialogowych

Mikołaj Berlik
2025/10/29 19:30
Franz Stradal, współtwórca kultowych części Sacred, zapowiada odważny powrót serii. Gra zaskoczy fanów nie tylko stylem graficznym, ale też nowym podejściem do narracji

Twórcy Sacred: Last Pixel of Ancaria ujawnili nowe szczegóły na temat gry. Projekt ma zachować ducha oryginału, ale jednocześnie wprowadzić odważne zmiany, które całkowicie odświeżą formułę znanej serii.

Sacred: Lasy Pixel od Ancaria
Sacred: Lasy Pixel od Ancaria

Sacred: Last Pixel of Ancaria – twórcy chcą odejść od klasyki gatunku

Nad grą czuwa Franz Stradal, współtwórca pierwszych dwóch odsłon serii. Jak podkreśla, nowa produkcja zachowa charakterystyczne dla marki połączenie poważnej fabuły z lekkimi, humorystycznymi dialogami. Jednocześnie opowieść ma domknąć wiele wątków z poprzednich części i stanowić fundament pod przyszły rozwój cyklu.

Autorzy korzystają z oryginalnych dokumentów koncepcyjnych powstałych przy okazji pierwszego Sacred. Rozgrywka ma łączyć elementy walki turowej i czasu rzeczywistego, a w drużynie znajdą się dobrze znane klasy — Krasnolud, Serafin oraz Mroczny Elf.

GramTV przedstawia:

Największą nowością ma być rezygnacja z klasycznych okien dialogowych, które twórcy określają jako rozwiązanie „modne w latach 30. XX wieku”. Zamiast tego, dialogi będą toczyły się naturalnie podczas eksploracji świata i walki — zarówno między członkami drużyny, jak i wrogami.

Pod względem stylistycznym gra odejdzie od realistycznego wyglądu poprzednich odsłon. Sacred: Last Pixel of Ancaria zaprezentuje świat w pixelartowej oprawie inspirowanej erą 16-bitowych konsol, co czyni ją jedną z najbardziej nietypowych części serii.

Kickstarter projektu ruszy 16 kwietnia 2026 roku, wtedy też powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących rozgrywki oraz planów wydawniczych.

Źródło:https://www.gamestar.de/artikel/sacred-last-pixel-of-ancaria-preview,3441494.html

Mikołaj Berlik
