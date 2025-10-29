Sacred powraca w pixelartowej formie. Twórcy zrezygnują z okien dialogowych

Twórcy Sacred: Last Pixel of Ancaria ujawnili nowe szczegóły na temat gry. Projekt ma zachować ducha oryginału, ale jednocześnie wprowadzić odważne zmiany, które całkowicie odświeżą formułę znanej serii.
Sacred: Last Pixel of Ancaria – twórcy chcą odejść od klasyki gatunku
Nad grą czuwa Franz Stradal, współtwórca pierwszych dwóch odsłon serii. Jak podkreśla, nowa produkcja zachowa charakterystyczne dla marki połączenie poważnej fabuły z lekkimi, humorystycznymi dialogami. Jednocześnie opowieść ma domknąć wiele wątków z poprzednich części i stanowić fundament pod przyszły rozwój cyklu.
Autorzy korzystają z oryginalnych dokumentów koncepcyjnych powstałych przy okazji pierwszego Sacred. Rozgrywka ma łączyć elementy walki turowej i czasu rzeczywistego, a w drużynie znajdą się dobrze znane klasy — Krasnolud, Serafin oraz Mroczny Elf.
