Sacred powraca w pixelartowej formie. Twórcy zrezygnują z okien dialogowych

Największą nowością ma być rezygnacja z klasycznych okien dialogowych, które twórcy określają jako rozwiązanie „modne w latach 30. XX wieku”. Zamiast tego, dialogi będą toczyły się naturalnie podczas eksploracji świata i walki — zarówno między członkami drużyny, jak i wrogami.



Pod względem stylistycznym gra odejdzie od realistycznego wyglądu poprzednich odsłon. Sacred: Last Pixel of Ancaria zaprezentuje świat w pixelartowej oprawie inspirowanej erą 16-bitowych konsol, co czyni ją jedną z najbardziej nietypowych części serii.

Kickstarter projektu ruszy 16 kwietnia 2026 roku, wtedy też powinniśmy poznać więcej szczegółów dotyczących rozgrywki oraz planów wydawniczych.