NieR: Automata dołączy do konsolowej oferty Xbox Game Pass już w kwietniu!

News

Maria Wawrzyniak ,

Musimy się poprawić – jeśli myśleliście, że zapowiedziane dzisiaj NieR Replicant Remaster oraz mobilne NieR Re[in]carnation to wszystko, co Square Enix przygotowało dla fanów marki, to mamy dla Was jeszcze jedną wiadomość. Jak bowiem głosi niedawny wpis na Twitterze NieR, gra NieR: Automata z 2017 roku w wersji Become as Gods Edition już 2 kwietnia bieżącego roku pojawi się w konsolowej ofercie Xbox Game Pass! To oznacza, że każdy zainteresowany gracz, który posiada konsolę Xbox One oraz wspomnianą subskrypcję, będzie mógł tytuł ograć. Nie wiemy na ten moment, czy posiadacze abonamentu na pecetach również doczekają się produkcji w swoich bibliotekach, co nie zmienia faktu, że to wciąż wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów, a w szczególności graczy, którzy od jakiegoś czasu chcieli grę wypróbować.

Warto zaznaczyć, że NieR: Automata w wersji Become as Gods została niezwykle ciepło przyjęta przez posiadaczy konsoli Xbox One – w serwisie Metacritic produkcja posiada średnią ocen na poziomie 90 punktów na sto w przypadku mediów branżowych oraz 91 punktów w przypadku graczy. A gdyby ktoś się zastanawiał, Become as Gods Edition to po prostu nazwa edycji dedykowanej wspomnianej konsoli Microsoftu. Zainteresowanych zapraszamy również do naszej recenzji gry, którą znajdziecie pod tym adresem.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis