NieR Replicant to nie wszystko – NieR Re[in]carnation to nowa gra mobilna od Square Enix

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli myśleliście, że zapowiedziane dzisiaj NieR Replicant Remaster to jedyne, co Square Enix miało do zaprezentowania fanom marki, to mamy dla Was dobrą (no, dla niektórych może niekoniecznie) wiadomość. Okazuje się, że prócz odświeżonej wersji klasyka sprzed dekady trwają również prace nad NieR Re[in]carnation, grą dedykowaną urządzeniom mobilnym z systemami Android oraz iOS. Jak donosi serwis Destructoid, po przetłumaczeniu informacji na temat produkcji z oficjalnej strony japońskiego wydawcy, będziemy mieć do czynienia z tytułem opartym na modelu free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami, a także z gatunkiem RPG. Za stworzenie mobilnego NieR Re[in]carnation ma odpowiadać zespól Applibot. Dodatkowo opublikowano krótki zwiastun (czy raczej teaser), który możecie zobaczyć poniżej.

https://youtu.be/DqGmbdO3u7o

