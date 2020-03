Jason Schreier: uruchamianie gier na PlayStation 5 będzie równie proste, co oglądanie Netfliksa

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Znany i szanowany redaktor serwisu Kotaku – Jason Schreier – wypowiedział się niedawno na forum Reset Era (via Game Rant), gdzie zdradził, że słyszał kilka fascynujących rzeczy na temat systemu operacyjnego konsoli PlayStation 5. W wypowiedzi padło bardzo interesujące porównanie, zgodnie z którym Sony przede wszystkim ma powtarzać deweloperom, że granie na konsoli ma być tak proste, jak oglądanie Netfliksa. Chodzi o to, aby gracz mógł odpalić grę dosłownie od razu i dokładnie wiedzieć, ile czasu zajmie mu dana produkcja – a w ten sposób więcej osób będzie skłonne do tak zwanego grania w krótkich seriach, aniżeli pojedynczych dłuższych posiedzeń.

Pozostaje pytanie, jak Sony miałoby coś takiego zaimplementować – w jaki sposób miałoby działać to, że faktycznie będziemy wiedzieć, ile czasu potrzebujemy na ogranie danego tytułu? A porównanie do oglądania Netfliksa tylko potwierdza, jak bardzo twórcom zależy przede wszystkim na szybkości i wygodzie. Co o tym myślicie? Na koniec pozostaje nam zaprosić zainteresowanych do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

