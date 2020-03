Spring Sale Goodies Collection #2, czyli kolejna paczka darmowych gadżetów od GOG.com

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie GOG.com pojawiła się kolejna darmowa paczka gadżetów dla graczy, czyli Spring Sale Goodies Collection #2. Pierwszą paczką były gadżety z Wiedźmina, a dzisiaj możecie zgarnąć kolejne ciekawe bonusy, w tym między innymi artbook z Pathfinder: Kingmaker oraz Shadow Tactics: Blades of the Shogun czy soundtracki z serii Neverwinter Nights. Zainteresowani mogą odebrać pakiet najpóźniej do jutra (niedziela 29 marca) do godziny 15:00 czasu polskiego – zalecamy więc się pośpieszyć! Przy okazji przypomnijmy jeszcze, że ostatnio pisaliśmy o zestawie darmowych gier w sklepie GOG, który przygotowano specjalnie z okazji akcji #zostańwdomu. Wcześniej natomiast informowaliśmy Was o starcie wielkiej wiosennej wyprzedaży w sklepie GOG. Spring Sale potrwa do 30 marca, również do godziny 15:00!

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis