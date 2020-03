Wielka wiosenna wyprzedaż w sklepie GOG, paczka cyfrowych wiedźmińskich gadżetów do odebrania za darmo!

Choć za oknami słońce, a kwiaty rozwijają pąki, to mimo wszystko okres, w którym najbezpieczniej jest zostać w domu. Możesz wykorzystać ten czas owocnie – zasuń zasłony i... pograj. GOG.COM przybywa, by pomóc Ci wybrać następną wielką przygodę, którą przeżyjesz nie ruszając się z domu. Właśnie wystartowała Spring Sale, na której znajdziesz pozycje za darmo, ciekawe kolekcje gier na wiosenne popołudnia i wieczory oraz ponad 2.500 okazji do 90% taniej. Co powiesz na monstrobójczą eskapadę wraz z Geraltem z Rivii na początek? Jeśli do tej pory było to dla Ciebie zbyt dużym wyzwaniem czasowym, możesz nadrobić zaległości i sięgnąć po Kolekcję: Uniwersum Wiedźmina . Dzięki niej możesz oszczędzić jeszcze więcej, kompletując brakujące tytuły z serii lub kupując pięć gier ze świata Wiedźmina z dodatkową zniżką. Jeżeli masz ochotę sięgnąć tylko po wybrane pozycje, nie zabraknie zniżek na Wiedźmina 3: Dziki Gon – Edycję Gry Roku (-70%) lub Wojnę Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (-50%).

Tak rozpoczyna się informacja na oficjalnej stronie sklepu GOG o starcie wielkiej wiosennej wyprzedaży Spring Sale. To oczywiście tylko początek, bowiem wyprzedaż rozkwita kolejnymi okazjami, kolekcjami gier z różnych gatunków i ofertami specjalnymi. Pod tym adresem możecie odebrać za darmo The Witcher Goodies Collection – znajdziecie tu grafiki, książki, muzykę, sceny zza kulis filmów, tapety i mnóstwo innych niespodzianek z ulubionego wiedźmińskiego uniwersum. Zainteresowani mogą też złożyć zestaw gier jednego z wydawców i odblokować dodatkowe zniżki – za na kupno trzech gier otrzymasz dodatkowe 5% rabatu lub 10% przy zakupie pięciu lub więcej tytułów.

Wśród opcji do skompletowania znajdziesz:

Wciąż za mało emocji? Możesz natychmiast przystąpić do wyzwalania Ziemi spod jarzma kosmitów w nagradzanej taktycznej strategii XCOM 2 (-75%) wraz z DLC (do -67%), bo właśnie dziś ten tytuł debiutuje w katalogu GOG.COM w wersji bez DRM. Masz ochotę na jeszcze więcej? Sprawdź 2.500 pozostałych okazji, wśród których znajdziesz takie cuda jak Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33%), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard's Tale IV: Director's Cut (-50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%) i inne.