Już od jakiegoś czasu wiemy, że platforma Netflix obok drugiego sezonu serialu z Henrym Cavillem w roli głównej zamierza uraczyć nas serialem animowanym, skoncentrowanym na przygodach Vesemira. Oczywiście wciąż nie wiemy, w jakim stylu wykonane zostanie Wiedźmin: Zmora Wilka, ale ciekawą propozycję podsuwają prace portugalskiej artystki.



Carolina Oliveira uraczyła osoby śledzące jej profil na Instagramie grafikami, na których zaadaptowała wybrane kadry z Wiedźmina Netflix na grunt anime. W większości przypadków siliła się na odwzorowanie wyglądu serialowych aktorów, ale znalazło się też nieco miejsca na jej autorską wizję. Całość stanowi raczej ciekawostkę i nie mamy informacji, jakoby Oliveira była jakkolwiek związana z produkcją serialu animowanego Wiedźmin: Zmora Wilka. Jednak, gdyby było to możliwe, to czy tak powinny wyglądać przygody Vesemira?



Netflix już kilka tygodni temu rozpoczął zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina, ale te trzeba było przerwać z uwagi na pandemię. Tą osobiście został dotknięty wcielający się w rolę Nivellena Kristofer Hivju. Nie wiemy, na jakim etapie jest produkcja animowanego serialu ani czy zostaną one spowolnione przez nieoczekiwane okoliczności.

