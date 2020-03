Popkultura

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o zawieszeniu prac nad drugim sezonem serialu Wiedźmin produkowanego przez platformę Netflix. Okazuje się, że na tę decyzję duży wpływ mógł mieć fakt, iż jeden z członków obsady serialu otrzymał pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2. Mowa tu o znanym przede wszystkim z serialu Gra o Tron Kristoferze Hivju, który na planie Wiedźmina wcieli się w Nivellena.



Ten poinformował za pośrednictwem Instagrama, że wykryto u niego wirusa i w najbliższym czasie zamierza wraz z najbliższą rodziną przebywać w całkowitej izolacji. Jednocześnie przyznał, że chroba przebiega bez ciężkich objawów i podejrzewałby raczej u siebie zwykłe przeziębienie.



Tymczasem włodarze platformy postanowili zamknąć wszelkie ośrodki i biura, w których mogło dojść do kontaktu z wirusem. Te w najbliższym czasie zostaną gruntowanie wysprzątane i zdezynfekowane tak, by uchronić pracowników przed potencjalnym zarażeniem. Nie wiemy, jak przebiegał harmonogram zdjęć do drugiego sezonu Wiedźmina, ale w myśl najnowszych doniesień, może okazać się, że przerwa w pracach potrwa dłużej, niż dwa tygodnie.



Drugi sezon serialu Wiedźmin planowany jest na 2021 rok.

